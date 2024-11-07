СМИ: Массовое отравление грибами произошло в Геленджике

По данным СМИ, в больницу продолжают поступать пациенты с признаками отравления грибами (как правило, это печеночная и почечная недостаточность). Всего пострадало более 10 человек, из них трое находятся в реанимационном отделении.

Среди пострадавших — 77-летний пенсионер и беременная женщина. Сейчас медики пытаются стабилизировать состояние больных.

Ранее массовое отравление сотрудников произошло на Уфимском моторостроительном производственном объединении в Башкирии, пострадали более 20 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

