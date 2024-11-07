СМИ: Массовое отравление грибами произошло в Геленджике

Россияне массово отравились ядовитыми двойниками лесных рыжиков и опят в Геленджике. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В Кузбассе в лагере «Голубь» отравились шесть детей

По данным СМИ, в больницу продолжают поступать пациенты с признаками отравления грибами (как правило, это печеночная и почечная недостаточность). Всего пострадало более 10 человек, из них трое находятся в реанимационном отделении.

Среди пострадавших — 77-летний пенсионер и беременная женщина. Сейчас медики пытаются стабилизировать состояние больных.

Ранее массовое отравление сотрудников произошло на Уфимском моторостроительном производственном объединении в Башкирии, пострадали более 20 человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПроисшествияКраснодарский КрайГрибыОтравление

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