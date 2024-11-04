В Кузбассе в лагере «Голубь» отравились шесть детей

Шесть несовершеннолетних отравились в детском оздоровительном лагере в Кемеровской области. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, массовое заболевание зафиксировали в лагере «Голубь» в Новокузнецком районе. Шесть детей в возрасте от 10 до 14 лет с признаками кишечной инфекции обратились за помощью к медикам.

«Врачи осмотрели пострадавших, их здоровью в настоящий момент ничего не угрожает», — подчеркнули в СК.

Правоохранители начали доследственную проверку по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья. Специалисты устанавливают причины заболевания и меры реагирования руководства лагеря.

Ранее СМИ сообщили, что в Ставрополе 21 студента МВД госпитализировали с острой кишечной инфекцией.

