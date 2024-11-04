В Кузбассе в лагере «Голубь» отравились шесть детей
Шесть несовершеннолетних отравились в детском оздоровительном лагере в Кемеровской области. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, массовое заболевание зафиксировали в лагере «Голубь» в Новокузнецком районе. Шесть детей в возрасте от 10 до 14 лет с признаками кишечной инфекции обратились за помощью к медикам.
«Врачи осмотрели пострадавших, их здоровью в настоящий момент ничего не угрожает», — подчеркнули в СК.
Правоохранители начали доследственную проверку по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья. Специалисты устанавливают причины заболевания и меры реагирования руководства лагеря.
Ранее СМИ сообщили, что в Ставрополе 21 студента МВД госпитализировали с острой кишечной инфекцией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru