На севере Москвы произошло массовое ДТП с шестью автомобилями

Происшествие произошло около дома №55 по улице Сходненской. Столкнулись четыре легковых автомобиля и два маршрутных такси.

По информации Telegram-канала Mash, одну девушку госпитализировали. Она находится без сознания. Очевидцы отметили, что на месте столкновения было много пешеходов.

На юге Москвы 27 сентября произошло массовое ДТП с пятью автомобилями. Пострадали три человека, передает «Радиоточка НСН».

