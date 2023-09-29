На севере Москвы произошло массовое ДТП с шестью автомобилями
Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу вечером на севере Москвы, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.
Происшествие произошло около дома №55 по улице Сходненской. Столкнулись четыре легковых автомобиля и два маршрутных такси.
По информации Telegram-канала Mash, одну девушку госпитализировали. Она находится без сознания. Очевидцы отметили, что на месте столкновения было много пешеходов.
На юге Москвы 27 сентября произошло массовое ДТП с пятью автомобилями. Пострадали три человека, передает «Радиоточка НСН».
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