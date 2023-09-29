На севере Москвы произошло массовое ДТП с шестью автомобилями

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу вечером на севере Москвы, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

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Происшествие произошло около дома №55 по улице Сходненской. Столкнулись четыре легковых автомобиля и два маршрутных такси.

По информации Telegram-канала Mash, одну девушку госпитализировали. Она находится без сознания. Очевидцы отметили, что на месте столкновения было много пешеходов.

На юге Москвы 27 сентября произошло массовое ДТП с пятью автомобилями. Пострадали три человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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