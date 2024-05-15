Мужчина открыл стрельбу после конфликта на парковке у ТЦ в Петербурге

Уголовное дело по статье о хулиганстве было возбуждено после конфликта со стрельбой на парковке у торгового центра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

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По данным полиции, инцидент произошёл в Приморском районе на Коломяжском проспекте, где водитель автомобиля LI L7 в ходе дорожного конфликта выстрелил в своего оппонента из травматического оружия, после чего уехал.

О произошедшем в полицию сообщила супруга пострадавшего, который был госпитализирован. Стрелявшего разыскивает полиция.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Чайковский Пермского края, который стрелял по детям из страйкбольной винтовки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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