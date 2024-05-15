Мужчина открыл стрельбу после конфликта на парковке у ТЦ в Петербурге

По данным полиции, инцидент произошёл в Приморском районе на Коломяжском проспекте, где водитель автомобиля LI L7 в ходе дорожного конфликта выстрелил в своего оппонента из травматического оружия, после чего уехал.

О произошедшем в полицию сообщила супруга пострадавшего, который был госпитализирован. Стрелявшего разыскивает полиция.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Чайковский Пермского края, который стрелял по детям из страйкбольной винтовки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

