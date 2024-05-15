Мужчина открыл стрельбу после конфликта на парковке у ТЦ в Петербурге
Уголовное дело по статье о хулиганстве было возбуждено после конфликта со стрельбой на парковке у торгового центра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.
По данным полиции, инцидент произошёл в Приморском районе на Коломяжском проспекте, где водитель автомобиля LI L7 в ходе дорожного конфликта выстрелил в своего оппонента из травматического оружия, после чего уехал.
О произошедшем в полицию сообщила супруга пострадавшего, который был госпитализирован. Стрелявшего разыскивает полиция.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Чайковский Пермского края, который стрелял по детям из страйкбольной винтовки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Производители электроники ищут посредников из КНР для проведения платежей
- ЕС потребовал от Грузии отказаться от закона об иноагентах
- Глава МВД призвал усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов
- Олег Тони покинул пост заместителя гендиректора РЖД
- Украину оштрафовали на Евровидении из-за футболок с лозунгом у членов делегации
- Российские системы ПВО уничтожили истребитель ВСУ
- В Омске уволен чиновник, назвавший пострадавших от паводка клоунами
- Замглавы МИД России Галузин предложил провести переговоры по Украине в СНГ
- Российские врачи заявили о росте числа пациентов с ожирением
- Эрдоган заявил, что он знает стоящего за попыткой госпереворота «кукловода»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru