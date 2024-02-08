СМИ: Массовая драка на складе Wildberries произошла из-за замечания охранника

Массовая драка на складе Wildberries в Электростали началась из-за замечания по поводу внешнего вида. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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По данным издания, один их охранников сделал замечание работнику по поводу его бороды. Словесный спор перерос в драку, к которой подключилось более 100 человек.

На данный момент задержанные доставлены в полицию.

Сообщение о потасовке на объекте в Электростали поступило правоохранителям ночью. Позже удалось установить 13 активных нарушителей, их опрашивают. По факту ЧП начата проверка, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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