СМИ: Максима Галкина допросила полиция Израиля
Находящийся в Израиле Максим Галкин был доставлен в местный отдел полиции для допроса, сообщает «СтарХит» со ссылкой на соседей российского шоумена.
Собеседники издания рассказали, что причиной вызова стала гибель на пляже мужчины - якобы он является знакомым телеведущего, который последним видел его живым.
«Поэтому он был доставлен в местное отделение полиции для дачи показаний», — добавил источник.
Ранее в израильских СМИ, которые сослались на местные паблики, появилась информация о госпитализации супруги Галкина, звезды российской эстрады Аллы Пугачёвой, сообщает «Свободная пресса».
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