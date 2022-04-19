СМИ: Максима Галкина допросила полиция Израиля

Находящийся в Израиле Максим Галкин был доставлен в местный отдел полиции для допроса, сообщает «СтарХит» со ссылкой на соседей российского шоумена.

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Собеседники издания рассказали, что причиной вызова стала гибель на пляже мужчины - якобы он является знакомым телеведущего, который последним видел его живым.

«Поэтому он был доставлен в местное отделение полиции для дачи показаний», — добавил источник.

Ранее в израильских СМИ, которые сослались на местные паблики, появилась информация о госпитализации супруги Галкина, звезды российской эстрады Аллы Пугачёвой, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ПолицияИзраильАлла ПугачеваМаксим Галкин
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