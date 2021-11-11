Киев обосновал причисление Галкина к лицам, угрожающим нацбезопасности Украины
Российский пародист, телеведущий Максим Галкин включён в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, в связи с «созданием предпосылок для нарушения территориальной целостности» страны. Такой комментарий распространила Служба безопасности Украины.
В СБУ считают, что деятельность артиста наносит «ущерб национальным интересам» незалежной. Там обвинили Галкина в провоцировании сепаратистских настроений, создании предпосылок для нарушения территориальной целостности республики, «поддержку временной оккупации части территории» страны.
Как отмечает RT, Максим Галкин был внесён в «чёрный список» министерством культуры и информационной политики Украины на прошлой неделе, 3 ноября по представлению СБУ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
- Японские ученые рассказали, как пандемия влияет на психику
- Умер ликвидировавший апартеид в ЮАР экс-президент Де Клерк
- В Эстонии призвали читать Достоевского
- В Екатеринбурге полиция ищет напавшего на банк вооруженного грабителя
- «Маски и Face Pay»: Собянин призвал москвичей к бесконтактной оплате проезда
- Киев обосновал причисление Галкина к лицам, угрожающим нацбезопасности Украины
- Уголовное дело завели в Москве из-за угроз «микрофинансистов» журналисту «России 24»
- Песков: Полная отмена QR-кодов возможна только после окончания пандемии
- В Совфеде поддержали предложение ввести обязательные QR-коды в транспорте
- «Много мутных пунктов»: Автоэксперт пожаловался на непонятность новых правил дорожного движения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru