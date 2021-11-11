Киев обосновал причисление Галкина к лицам, угрожающим нацбезопасности Украины

Российский пародист, телеведущий Максим Галкин включён в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, в связи с «созданием предпосылок для нарушения территориальной целостности» страны. Такой комментарий распространила Служба безопасности Украины.

В СБУ считают, что деятельность артиста наносит «ущерб национальным интересам» незалежной. Там обвинили Галкина в провоцировании сепаратистских настроений, создании предпосылок для нарушения территориальной целостности республики, «поддержку временной оккупации части территории» страны.

Как отмечает RT, Максим Галкин был внесён в «чёрный список» министерством культуры и информационной политики Украины на прошлой неделе, 3 ноября по представлению СБУ.

