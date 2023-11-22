СМИ: Лобовое столкновение поездов произошло в Ульяновской области

По информации СМИ, инцидент произошел на 962 километре Куйбышевской железной дороги.

Пассажирский поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым поездом. Отмечается, что в пассажирском локомотиве находится 396 человек, 94 из которых - дети. В результате происшествия никто не погиб, пишет Baza.

Ранее в Москве автомобиль Mercedes наехал на группу пешеходов на тротуаре, пострадали пять человек, напоминает «Свободная пресса».

