СМИ: Лобовое столкновение поездов произошло в Ульяновской области
22 ноября 202316:12
Два поезда столкнулись в Ульяновской области, пишет Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, инцидент произошел на 962 километре Куйбышевской железной дороги.
Пассажирский поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым поездом. Отмечается, что в пассажирском локомотиве находится 396 человек, 94 из которых - дети. В результате происшествия никто не погиб, пишет Baza.
Ранее в Москве автомобиль Mercedes наехал на группу пешеходов на тротуаре, пострадали пять человек, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru