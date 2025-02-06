СМИ: Лифт с тремя пассажирками упал в Уфе

Отмечается, что изначально подъемник застрял на третьем этаже. Диспетчер посоветовал находившимся внутри девушкам сесть на пол. После этого лифт начал падать.

Пострадавших в результате инцидента нет, отметил Telegram-канал.

Ранее лифт рухнул в Центре Дикуля в Москве, два человека пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

