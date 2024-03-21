СМИ: Летевший в Екатеринбург самолет совершил экстренную посадку в Ташкенте

Самолёт Airbus авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Бангкока в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Ташкенте, сообщает Telegram-канал Shot.

Выполнявший рейс Дубай - Москва самолет «Аэрофлота» вернулся из-за неполадки

Уточняется, что во время полёта одному из пассажиров стало плохо, в связи с чем экипажем было принято решение об экстренной посадке в столице Узбекистана.

Позже, во время подготовки в вылету из Ташкента, о плохом самочувствии заявила ещё одна пассажирка данного рейса, из-за чего лайнер вернулся на стоянку, после чего женщину передали медикам.

Ранее следовавший из Владивостока в Новосибирск самолет авиакомпании S7 Airlines экстренно сел в Благовещенске из-за состояния пассажира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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