Летевший в Сочи Boeing 737 вернется в Шереметьево из-за нештатной ситуации
23 августа 202312:23
Летевший из Москвы в Сочи пассажирский самолет Boeing 737 вернется в аэропорт вылета из-за поломки системы кондиционирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Boeing 737 ... возвращается в "Шереметьево", предварительно, из-за неисправности в системе кондиционирования», — указал собеседник агентства.
Ранее пассажирский Boeing-737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Новокузнецке, никто из 140 пассажиров не пострадал, напоминает RT. Воздушное судно отбуксировали к месту стоянки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru