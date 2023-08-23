Летевший в Сочи Boeing 737 вернется в Шереметьево из-за нештатной ситуации

Летевший из Москвы в Сочи пассажирский самолет Boeing 737 вернется в аэропорт вылета из-за поломки системы кондиционирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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«Boeing 737 ... возвращается в "Шереметьево", предварительно, из-за неисправности в системе кондиционирования», — указал собеседник агентства.

Ранее пассажирский Boeing-737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Новокузнецке, никто из 140 пассажиров не пострадал, напоминает RT. Воздушное судно отбуксировали к месту стоянки.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:МоскваСочиСамолетШереметьево

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