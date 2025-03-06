СМИ: Летевший из Грозного в Москву самолет подал сигнал срочности
Летевший из Грозного в Москву лайнер, принадлежащий отечественной авиакомпании Utair, объявил во время полета сигнал срочности. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Сигнал был подан из-за заболевшего пассажира на борту. Командиром экипажа было принято решение приземлиться в Астрахани, но впоследствии сигнал срочности был отменен, выполнение рейса продолжили по первоначальному маршруту.
Лайнер в штатном режиме приземлился в московском аэропорту Внуково, данных о состоянии больного нет.
Ранее лайнер Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Астрахани. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru