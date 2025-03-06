СМИ: Летевший из Грозного в Москву самолет подал сигнал срочности

Сигнал был подан из-за заболевшего пассажира на борту. Командиром экипажа было принято решение приземлиться в Астрахани, но впоследствии сигнал срочности был отменен, выполнение рейса продолжили по первоначальному маршруту.

Лайнер в штатном режиме приземлился в московском аэропорту Внуково, данных о состоянии больного нет.

Ранее лайнер Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Стамбула в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Астрахани. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

