СМИ: Легкомоторный самолёт разбился в Волгоградской области
3 апреля 202314:40
Медицинский работник у одного из автоЛегкомоторный самолёт потерпел крушение в Волгоградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Источник агентства уточнил, что трагедия произошла в Среднеахтубинском районе близ населённого пункта Стандартный. Он также добавил что пилот погиб. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее самолет Ту-204, следовавший из Норильска в Новосибирск, совершил посадку в аэропорту Толмачево с повреждённым шасси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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3 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru