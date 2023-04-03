СМИ: Легкомоторный самолёт разбился в Волгоградской области

Медицинский работник у одного из автоЛегкомоторный самолёт потерпел крушение в Волгоградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Летевший из Сочи самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

Источник агентства уточнил, что трагедия произошла в Среднеахтубинском районе близ населённого пункта Стандартный. Он также добавил что пилот погиб. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее самолет Ту-204, следовавший из Норильска в Новосибирск, совершил посадку в аэропорту Толмачево с повреждённым шасси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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