Летевший из Сочи самолет совершил аварийную посадку в Красноярске
Пассажирский самолет Boeing, следовавший по маршруту Сочи-Красноярск, совершил аварийную посадку в пункте прибытия из-за разгерметизации салона. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, в аэропорту Красноярска аварийно сел лайнер авиакомпании «Россия».
«На борту самолета находились 167 пассажиров, из них 21 - несовершеннолетние, и восемь членов экипажа. Посадка воздушного судна осуществлена благополучно», — подчеркнули в прокуратуре.
По предварительным данным, никто не пострадал. По факту ЧП ведется доследственная проверка.
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