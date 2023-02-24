Летевший из Сочи самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

Пассажирский самолет Boeing, следовавший по маршруту Сочи-Красноярск, совершил аварийную посадку в пункте прибытия из-за разгерметизации салона. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

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По данным ведомства, в аэропорту Красноярска аварийно сел лайнер авиакомпании «Россия».

«На борту самолета находились 167 пассажиров, из них 21 - несовершеннолетние, и восемь членов экипажа. Посадка воздушного судна осуществлена благополучно», — подчеркнули в прокуратуре.

По предварительным данным, никто не пострадал. По факту ЧП ведется доследственная проверка.

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Фото: rossiya-airlines.com
ТЕГИ:Аварийная ПосадкаСамолетКрасноярск
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