СМИ: легкомоторный самолет Авиалесоохраны рухнул в республике Коми

Уточняется, что на борту упавшего борта было два человека, один из которых пострадал.



По данным Telegram-канала 112, этот самолет уже совершал вынужденную посадку в 2021 году. Тогда пилоту пришлось сажать борт прямо на автомобильную дорогу.

Ранее летевший из Уфы самолёт Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения части стойки шасси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

