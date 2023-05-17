СМИ: легкомоторный самолет Авиалесоохраны рухнул в республике Коми

Легкомоторный самолет, принадлежащий Авиалесоохране, упал во время разведки в Коми, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Уточняется, что на борту упавшего борта было два человека, один из которых пострадал.

По данным Telegram-канала 112, этот самолет уже совершал вынужденную посадку в 2021 году. Тогда пилоту пришлось сажать борт прямо на автомобильную дорогу.

Ранее летевший из Уфы самолёт Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения части стойки шасси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС РФ
ТЕГИ:КомиКрушение Самолета

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