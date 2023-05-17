СМИ: легкомоторный самолет Авиалесоохраны рухнул в республике Коми
17 мая 202318:13
Легкомоторный самолет, принадлежащий Авиалесоохране, упал во время разведки в Коми, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что на борту упавшего борта было два человека, один из которых пострадал.
По данным Telegram-канала 112, этот самолет уже совершал вынужденную посадку в 2021 году. Тогда пилоту пришлось сажать борт прямо на автомобильную дорогу.
Ранее летевший из Уфы самолёт Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения части стойки шасси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru