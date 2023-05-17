СМИ: У главы МИД Германии за три дня сломались два самолета
Находящаяся в Катаре глава МИД ФРГ Анналена Бербок была вынуждена вернуться в отель из-за поломки правительственного немецкого самолёта, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.
Собеседники издания утверждают, что министр будет ожидать окончания ремонта своего Airbus в отеле «Шератон» в центре Дохи.
Также отмечается, что за последние три дня это уже второй поломавшийся лайнер кабмина ФРГ. В понедельник Бербок не смогла в назначенное время прибыть в Саудовскую Аравию и из-за технической неисправности самолёта опоздала более, чем на два часа.
Ранее летевший из Уфы самолёт Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения части стойки шасси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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