СМИ: У главы МИД Германии за три дня сломались два самолета

Собеседники издания утверждают, что министр будет ожидать окончания ремонта своего Airbus в отеле «Шератон» в центре Дохи.

Также отмечается, что за последние три дня это уже второй поломавшийся лайнер кабмина ФРГ. В понедельник Бербок не смогла в назначенное время прибыть в Саудовскую Аравию и из-за технической неисправности самолёта опоздала более, чем на два часа.

Ранее летевший из Уфы самолёт Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения части стойки шасси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».