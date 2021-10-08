СМИ: Лефель задержан за злоупотребление полномочиями

Вице-президент строительной группы компаний «ПИК» Александр Лефель задержан за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в службе безопасности компании. Утверждается, что Лефель украл сто миллионов рублей из бюджета на строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге в 2017 году, из-за чего группе «ПИК» пришлось завершать стройку за счет своих средств.