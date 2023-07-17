СМИ: Крымский мост восстановят за две-три недели
Повреждённый в результате теракта Крымский мост восстановят за две-три недели, сообщает Telegram-канал Shot.
Источник канала в правительственной комиссии по ликвидации последствий теракта указал, что о таки х сроках позволяют говорить предварительные результаты экспертиз на месте взрыва.
По данным Минтранса РФ ЧП на Крымском мосту произошло в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. По данным ведомства, было повреждено дорожное полотно на пролетах моста,
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин принял доклады по ситуации с терактом на Крымском мосту и дал поручения по организации движения транспорта на крымском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru