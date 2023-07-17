СМИ: Крымский мост восстановят за две-три недели

Источник канала в правительственной комиссии по ликвидации последствий теракта указал, что о таки х сроках позволяют говорить предварительные результаты экспертиз на месте взрыва.

По данным Минтранса РФ ЧП на Крымском мосту произошло в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. По данным ведомства, было повреждено дорожное полотно на пролетах моста,

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин принял доклады по ситуации с терактом на Крымском мосту и дал поручения по организации движения транспорта на крымском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

