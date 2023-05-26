СМИ: Краснодар атаковали два беспилотника

«В 04.17 ... был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Известно о повреждении кровли и окон строения. По предварительной информации, никто не пострадал, пишет Ura.ru. Как сообщили очевидцы, было повреждено офисное здание с вышкой сотового оператора, отмечает телеканал «360».

По данным Telegram-канала Baza, над Краснодаром прозвучали два взрыва. СМИ отмечает, что город, предварительно, атаковали два беспилотника, как минимум один из аппаратов был сбит.

