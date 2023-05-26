СМИ: Краснодар атаковали два беспилотника
Громкий хлопок прогремел в центре Краснодара рано утром 26 мая. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«В 04.17 ... был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Известно о повреждении кровли и окон строения. По предварительной информации, никто не пострадал, пишет Ura.ru. Как сообщили очевидцы, было повреждено офисное здание с вышкой сотового оператора, отмечает телеканал «360».
По данным Telegram-канала Baza, над Краснодаром прозвучали два взрыва. СМИ отмечает, что город, предварительно, атаковали два беспилотника, как минимум один из аппаратов был сбит.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru