СМИ: Кортеж посла Польши нарушил ПДД в Екатеринбурге
Кортеж посла Польши в России Кшиштофа Краевского нарушил в Екатеринбурге правила дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, дипломат приехал в столицу Свердловской области с неофициальным визитом и посетил мемориал ссыльным полякам под Режем.
Уточняется, что во время движения по Ржевскому тракту два автомобиля, в том числе машина с послом, пересекли двойную сплошную линию, а третья вовсе рванула по встречной полосе.
Видеозапись инцидента, которая попала в соцсети, в настоящее время изучают сотрудники областной Госавтоинспекции.
Ранее серебристый седан врезался в кортеж президента США Джо Байдена во время его поездки в штат Делавер, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru