СМИ: Кортеж посла Польши нарушил ПДД в Екатеринбурге

По данным канала, дипломат приехал в столицу Свердловской области с неофициальным визитом и посетил мемориал ссыльным полякам под Режем.

Уточняется, что во время движения по Ржевскому тракту два автомобиля, в том числе машина с послом, пересекли двойную сплошную линию, а третья вовсе рванула по встречной полосе.

Видеозапись инцидента, которая попала в соцсети, в настоящее время изучают сотрудники областной Госавтоинспекции.

Ранее серебристый седан врезался в кортеж президента США Джо Байдена во время его поездки в штат Делавер, сообщает 360.ru.

