СМИ: Кортеж посла Польши нарушил ПДД в Екатеринбурге

Кортеж посла Польши в России Кшиштофа Краевского нарушил в Екатеринбурге правила дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пьяный мужчина бросил петарду в кортеж президента Польши

По данным канала, дипломат приехал в столицу Свердловской области с неофициальным визитом и посетил мемориал ссыльным полякам под Режем.

Уточняется, что во время движения по Ржевскому тракту два автомобиля, в том числе машина с послом, пересекли двойную сплошную линию, а третья вовсе рванула по встречной полосе.

Видеозапись инцидента, которая попала в соцсети, в настоящее время изучают сотрудники областной Госавтоинспекции.

Ранее серебристый седан врезался в кортеж президента США Джо Байдена во время его поездки в штат Делавер, сообщает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ПольшаПосолНарушения ПДДЕкатеринбургСвердловская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры