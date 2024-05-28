Пьяный мужчина бросил петарду в кортеж президента Польши

Уточняется, что инцидент произошёл вечером 27 мая, когда польский лидер проезжал через город Кшевата. Какого-либо ущерба взрыв не причинил.

Местная полиция задержала нарушителя, которым оказался 39-летний мужчина. По его словам, петарду он бросил с целью напугать птиц.

Ранее несколько помидоров кинули в президента Франции Эммануэля Макрона во время его поездки в регион Иль-де-Франс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

