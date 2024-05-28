Пьяный мужчина бросил петарду в кортеж президента Польши
Гражданин Польши, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, бросил петарду в проезжавший мимо него кортеж польского президента Анджея Дуды. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Уточняется, что инцидент произошёл вечером 27 мая, когда польский лидер проезжал через город Кшевата. Какого-либо ущерба взрыв не причинил.
Местная полиция задержала нарушителя, которым оказался 39-летний мужчина. По его словам, петарду он бросил с целью напугать птиц.
Ранее несколько помидоров кинули в президента Франции Эммануэля Макрона во время его поездки в регион Иль-де-Франс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru