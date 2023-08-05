СМИ: Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в аварию

ДТП произошло на перекрестке Эрзинджан-Тунчели. В аварию попали семь автомобилей из кортежа главы оппозиционной Народно-республиканской партии, экс-кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, отмечается в сообщении.

В числе машин, поавших в аварию, был микроавтобус с журналистами. Из четырех пострадавших двое – представители СМИ, передает РИА Новости.





