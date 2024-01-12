СМИ: Конверт с неизвестным порошком прислали в посольство России в Афинах

Отмечается, что к месту происшествия были вызваны полиция и пожарные

По данным канала, также к российскому посольству должен прибыть Специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK.

Ранее в СМИ появилась информация, что на адрес дочери военного корреспондента Александра Сладкова неизвестные прислали подозрительную посылку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

