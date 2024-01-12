СМИ: Конверт с неизвестным порошком прислали в посольство России в Афинах
12 января 202413:03
Подозрительный конверт с порошком неизвестного состава прислали в посольство РФ в Афинах, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Отмечается, что к месту происшествия были вызваны полиция и пожарные
По данным канала, также к российскому посольству должен прибыть Специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK.
Ранее в СМИ появилась информация, что на адрес дочери военного корреспондента Александра Сладкова неизвестные прислали подозрительную посылку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru