СМИ: Конверт с неизвестным порошком прислали в посольство России в Афинах

Подозрительный конверт с порошком неизвестного состава прислали в посольство РФ в Афинах, сообщает греческое общественное телевидение ERT.

СМИ: в здание ВГТРК доставили подозрительную посылку с неизвестным веществом

Отмечается, что к месту происшествия были вызваны полиция и пожарные

По данным канала, также к российскому посольству должен прибыть Специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK.

Ранее в СМИ появилась информация, что на адрес дочери военного корреспондента Александра Сладкова неизвестные прислали подозрительную посылку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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