СМИ: Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале впервые сдвинули с места

По данным издания, результата удалось добиться, когда из-под носовой части корабля извлекли 20 тысяч тонн песка. Работы продолжаются и продлятся, по разным оценкам, до ночи субботы.

Ранее японская фирма Shoei Kisen Kaisha, которой принадлежит застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, надеется сдвинуть его с места к ночи субботы, передает «Интерфакс».

Контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Нидерланды, 23 марта сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей - по данным Bloomberg, продолжить движение не могут до 185 судов, напоминает Газета.ru.

