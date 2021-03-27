СМИ: Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале впервые сдвинули с места
Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, из-за которого перекрыто судоходное движение, впервые удалось сдвинуть с места. Об этом информирует газета The Jerusalem Post.
По данным издания, результата удалось добиться, когда из-под носовой части корабля извлекли 20 тысяч тонн песка. Работы продолжаются и продлятся, по разным оценкам, до ночи субботы.
Ранее японская фирма Shoei Kisen Kaisha, которой принадлежит застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, надеется сдвинуть его с места к ночи субботы, передает «Интерфакс».
Контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Нидерланды, 23 марта сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей - по данным Bloomberg, продолжить движение не могут до 185 судов, напоминает Газета.ru.
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