СМИ: Конструкция горнолыжного комплекса «Снежком» упала на рабочих в Красногорске

Обрушение конструкций произошло во время разбора горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске, сообщило агентство «Москва».

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На опубликованных в Сети кадрах видно, как огромная балка, являющаяся частью высотных конструкций, обрушивается вниз. На месте работает скорая помощь. На видео медики на носилках уносят человека с места происшествия.

Официальной информации о пострадавших пока нет.

Ранее стало известно, что два сотрудника организации, выполняющей ремонт крыши, пострадали в результате пожара в больнице Екатеринбурга, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрасногорскСкорая Помощь

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