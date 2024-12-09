СМИ: Конструкция горнолыжного комплекса «Снежком» упала на рабочих в Красногорске
Обрушение конструкций произошло во время разбора горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске, сообщило агентство «Москва».
На опубликованных в Сети кадрах видно, как огромная балка, являющаяся частью высотных конструкций, обрушивается вниз. На месте работает скорая помощь. На видео медики на носилках уносят человека с места происшествия.
Официальной информации о пострадавших пока нет.
Ранее стало известно, что два сотрудника организации, выполняющей ремонт крыши, пострадали в результате пожара в больнице Екатеринбурга, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Родные Башара Асада купили в Москве 19 апартаментов за 40 млн долларов
- СМИ: Конструкция горнолыжного комплекса «Снежком» упала на рабочих в Красногорске
- Певица Анна Седокова развелась с баскетболистом Янисом Тиммой
- Милонов призвал не травить педагога из Лобни за задание представить себя Муму
- В Госдуме пообещали «дать по соплям» сирийским повстанцам в случае атаки на базы РФ
- Лукашенко помиловал еще 29 осужденных по обвинению в экстремизме
- Потери ВСУ в Курской области превысили 39 460 военнослужащих
- Депутат Милонов заявил, что в России не будут признавать иноагентом Санта-Клауса
- В Сферуме зарегистрировались почти все российские школы и педагоги
- ФСИН опровергла гибель экс-сотрудника при подрыве внедорожника в Донецке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru