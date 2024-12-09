СМИ: Конструкция горнолыжного комплекса «Снежком» упала на рабочих в Красногорске

На опубликованных в Сети кадрах видно, как огромная балка, являющаяся частью высотных конструкций, обрушивается вниз. На месте работает скорая помощь. На видео медики на носилках уносят человека с места происшествия.

Официальной информации о пострадавших пока нет.

Ранее стало известно, что два сотрудника организации, выполняющей ремонт крыши, пострадали в результате пожара в больнице Екатеринбурга, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



