Девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Новосибирском

Грузовой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Новосибирском районе Новосибирской области. Об этом сообщило региональное управление МВД.

«По предварительной информации, водитель автомобиля "Исудзу Эльф", совершая разворот, совершил столкновение с автобусом, который двигался по маршруту "Новосибирск-Чистоозерное"... автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — подчеркнули в ведомстве.

По данным МВД, в автобусе находились 43 человека, девять обратились за медицинской помощью.

Как отметили в Минздраве региона, в результате ДТП пострадали 11 человек, тяжелых пациентов среди них нет, два человека сразу отказались от госпитализации.

Ранее в Кировской области три человека погибли, семь пострадали в результате аварии с микроавтобусом и легковым автомобилем, пишет 360.ru.

