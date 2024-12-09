Девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Новосибирском
Грузовой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Новосибирском районе Новосибирской области. Об этом сообщило региональное управление МВД.
«По предварительной информации, водитель автомобиля "Исудзу Эльф", совершая разворот, совершил столкновение с автобусом, который двигался по маршруту "Новосибирск-Чистоозерное"... автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — подчеркнули в ведомстве.
По данным МВД, в автобусе находились 43 человека, девять обратились за медицинской помощью.
Как отметили в Минздраве региона, в результате ДТП пострадали 11 человек, тяжелых пациентов среди них нет, два человека сразу отказались от госпитализации.
Ранее в Кировской области три человека погибли, семь пострадали в результате аварии с микроавтобусом и легковым автомобилем, пишет 360.ru.
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