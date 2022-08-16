СМИ: Клубы дыма замечены у военного аэродрома под Симферополем
16 августа 202213:29
Клубы чёрного дыма стоят над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает «Коммерсант».
Также граждане утверждают, что ранее на территории военного объекта прозвучали взрывы.
Официальных комментариев пока нет.
Ранее в Минобороны России заявили о диверсии в Джанкое в Крыму, в результате которой пострадал склад военного назначения, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru