СМИ: Клубы дыма замечены у военного аэродрома под Симферополем

Клубы чёрного дыма стоят над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает «Коммерсант».

СК возбудил дело после атаки беспилотника на штаб ЧФ РФ в Севастополе

Также граждане утверждают, что ранее на территории военного объекта прозвучали взрывы.

Официальных комментариев пока нет.

Ранее в Минобороны России заявили о диверсии в Джанкое в Крыму, в результате которой пострадал склад военного назначения, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывСимферопольКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры