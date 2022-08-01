СК возбудил дело после атаки беспилотника на штаб ЧФ РФ в Севастополе
Уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом возбуждено по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота РФ в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«Предварительно установлено, что 31 июля 2022 года около 6 часов на территории штаба Черноморского флота произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, начиненного поражающими элементами. <...> В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза», — подчеркнули в ведомстве.
Накануне стало известно о взрыве во дворе штаба ЧФ РФ в Севастополе; отмечалось, что во двор штаба попал беспилотник. Взрывом были повреждены окна и фасад здания, частично разрушена стена. Пострадали шесть человек, пишет РИА ФАН. После инцидента в Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности, напоминает «Свободная пресса».
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