СМИ: Каждому из участников захвата офисов Wildberries пообещали до 100 тысяч рублей

В материале уточняется, что бойцам, которые пришли в БЦ «Романов двор», сопровождая предпринимателя Владислава Бакальчука пообещали гонорар размером 100 тысяч рублей каждому.

При этом источник «МК» уточнил, что им не ставили задачу «бить и крушить», а лишь «показать силу». Также охране Бакальчука обещали, что никаких проблем после этой ситуации у них не возникнет.

Ранее стало известно, что по факту убийства двух человек и стрельбы в офисе Wildberries задержаны пять человек, а также сам Бакальчук, всем им предъявлены обвинения, напоминает «Радиоточка НСН».

