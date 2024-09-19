СМИ: Каждому из участников захвата офисов Wildberries пообещали до 100 тысяч рублей
Каждому из участников захвата офисов Wildberries, который произошел 18 сентября, пообещали выплатить до 100 тысяч рублей, сообщил «МК».
В материале уточняется, что бойцам, которые пришли в БЦ «Романов двор», сопровождая предпринимателя Владислава Бакальчука пообещали гонорар размером 100 тысяч рублей каждому.
При этом источник «МК» уточнил, что им не ставили задачу «бить и крушить», а лишь «показать силу». Также охране Бакальчука обещали, что никаких проблем после этой ситуации у них не возникнет.
Ранее стало известно, что по факту убийства двух человек и стрельбы в офисе Wildberries задержаны пять человек, а также сам Бакальчук, всем им предъявлены обвинения, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru