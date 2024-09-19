СМИ: Каждому из участников захвата офисов Wildberries пообещали до 100 тысяч рублей

Каждому из участников захвата офисов Wildberries, который произошел 18 сентября, пообещали выплатить до 100 тысяч рублей, сообщил «МК».

Адвокаты сооснователя Wildberries Бакальчука обвинили следствие в давлении

В материале уточняется, что бойцам, которые пришли в БЦ «Романов двор», сопровождая предпринимателя Владислава Бакальчука пообещали гонорар размером 100 тысяч рублей каждому.

При этом источник «МК» уточнил, что им не ставили задачу «бить и крушить», а лишь «показать силу». Также охране Бакальчука обещали, что никаких проблем после этой ситуации у них не возникнет.

Ранее стало известно, что по факту убийства двух человек и стрельбы в офисе Wildberries задержаны пять человек, а также сам Бакальчук, всем им предъявлены обвинения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владислава Бакальчука
ТЕГИ:ОфисыСтрельба

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