СМИ: капитанов ВМФ арестовали за хищения 700 млн рублей при вооружении боевых кораблей

По данным издания, 235-й гарнизонный военный суд арестовал экс-консультанта департамента ВМФ капитана Андрея Клокоцкого и начальника службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения флота капитана Вадима Мовчана. Отмечается, что Клокоцкий явился к следователю с повинной. Однако позже капитана уличили в сговоре с другими подследственными и попытке уклониться от уголовной ответственности, и экс-консультанту департамента ВМФ ужесточили меру пресечения.

Кроме того, по делу о хищении проходят руководители столичных заводов «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев и «Союз-М» Замир Ахмедов, они были взяты под стражу ранее.

Следствие полагает, что обвиняемые в сговоре мошенническим путем похитили средства, выделенные Минобороны по программе вооружения на 2013–2016 годы. Предполагалось, что на боевые корабли СФ установят современное навигационное оборудование, а зенитные ракетные комплексы судов модернизируют. Однако выделенные средства были похищены, а работы так и не были выполнены.

