СМИ: капитан «Волгонефть 212» выжил

Экстренные службы сообщили о гибели одного из членов экипажа танкера «Волгонефть 212», терпящего бедствие в Керченском проливе. По данным Telegram-канала Baza, в конечном итоге спасти удалось все же всех моряков.



Издание утверждает, что выжить удалось капитану «Волгонефть 212». Он наглотался воды с мазутом и потерял сознание. Мужчине также диагностировали ушиб позвоночника и обморожение, он в реанимации.