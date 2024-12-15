СМИ: капитан «Волгонефть 212» выжил
Экстренные службы сообщили о гибели одного из членов экипажа танкера «Волгонефть 212», терпящего бедствие в Керченском проливе. По данным Telegram-канала Baza, в конечном итоге спасти удалось все же всех моряков.
Издание утверждает, что выжить удалось капитану «Волгонефть 212». Он наглотался воды с мазутом и потерял сознание. Мужчине также диагностировали ушиб позвоночника и обморожение, он в реанимации.
В реанимацию поступил и еще один член экипажа того же танкера. Двум морякам помощь не понадобилась, все находятся в больнице Анапы.
«Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» подали сигнал бедствия в Керченском заливе 15 декабря. На борту первого находились 13 человек, экипаж второго составляет 14 человек — с ним установлена связь.
Во время аварии один из танкеров сел на мель, другой лег в дрейф. На борту обоих танкеров могло находиться около 8 тыс тонн нефтепродуктов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru