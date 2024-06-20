СМИ: Как минимум десять человек пострадали во время урагана в Москве

Как минимум десять человек, в том числе ребенок, пострадали во время урагана в Москве, передает Telegram-канал 112.

Собянин предупредил москвичей об экстремальной погоде

Шквалистый ветер сбивал с ног, люди держались за столбы, чтобы их не унесло. Деревья падали прямо на припаркованные во дворах машины.

Комплекс городского хозяйства столицы сообщил, что в данный момент городские службы ликвидируют последствия непогоды.

За первую половину июня в Москве выпала почти двойная месячная норма осадков, напоминает RT. По подсчетам Гидрометцентра, на столицу вылилось 170% нормы. До конца месяца столичное метеобюро обещает Москве еще минимум два периода дождливой погоды.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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