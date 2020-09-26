СМИ: Известны мотивы одного из нападавших на людей около Charlie Hebdo
Злость на переиздание карикатур на пророка Мухаммеда стала основным мотивом нападения на прохожих выходца из Пакистана. Преступление он совершил около бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже. Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Пакистанец Али Х. 2002 года рождения признал свою вину в нападении на парижан.
«Он подтвердил, что думал, будто был у здания Charlie, а люди, на которых он напал, работали в сатирическом журнале. Говорит, что все разведал», -сообщает Parisien.
Нападение произошло днем 25 сентября, пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Пять лет назад два злоумышленника напали на редакцию и убили 12 человек, в том числе журналистов и художников. После этого в мире прошли акции поддержки в адрес редакции под лозунгом «Я — Шарли». Первый после теракта номер журнала вышел увеличенным тиражом в три миллиона экземпляров, его перевели на несколько языков.
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