СМИ: Известны мотивы одного из нападавших на людей около Charlie Hebdo

«Он подтвердил, что думал, будто был у здания Charlie, а люди, на которых он напал, работали в сатирическом журнале. Говорит, что все разведал», -сообщает Parisien.

Нападение произошло днем 25 сентября, пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Пять лет назад два злоумышленника напали на редакцию и убили 12 человек, в том числе журналистов и художников. После этого в мире прошли акции поддержки в адрес редакции под лозунгом «Я — Шарли». Первый после теракта номер журнала вышел увеличенным тиражом в три миллиона экземпляров, его перевели на несколько языков.



