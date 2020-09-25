У бывшего здания Charlie Hebdo в Париже ранили четырех человек

В Париже четырех человек ранили ножом рядом с бывшим зданием Charlie Hebdo, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил BFMTV.

В нападении подозревают двух человек, они сбежали. Власти города закрыли школы, детские сады и жилые дома до тех пор, пока злоумышленников не задержат.