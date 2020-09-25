У бывшего здания Charlie Hebdo в Париже ранили четырех человек

В Париже четырех человек ранили ножом рядом с бывшим зданием Charlie Hebdo, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил BFMTV.

В нападении подозревают двух человек, они сбежали. Власти города закрыли школы, детские сады и жилые дома до тех пор, пока злоумышленников не задержат.

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Ранее в Иране раскритиковали повторный выпуск карикатур на исламского пророка Мухаммеда в газете Charlie Hebdo. Редакция издания приурочила выпуск к памяти погибших в теракте в 2015 году. Пять лет назад два злоумышленника напали на редакцию и убили 12 человек, в том числе журналистов и художников.

После этого в мире прошли акции поддержки в адрес редакции под лозунгом «Я — Шарли». Первый после теракта номер журнала вышел увеличенным тиражом в три миллиона экземпляров, его перевели на несколько языков.

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ФОТО: top.rbc.ru
ТЕГИ:НападениеПарижCharlie Hebdo
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