У бывшего здания Charlie Hebdo в Париже ранили четырех человек
В Париже четырех человек ранили ножом рядом с бывшим зданием Charlie Hebdo, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил BFMTV.
В нападении подозревают двух человек, они сбежали. Власти города закрыли школы, детские сады и жилые дома до тех пор, пока злоумышленников не задержат.
Ранее в Иране раскритиковали повторный выпуск карикатур на исламского пророка Мухаммеда в газете Charlie Hebdo. Редакция издания приурочила выпуск к памяти погибших в теракте в 2015 году. Пять лет назад два злоумышленника напали на редакцию и убили 12 человек, в том числе журналистов и художников.
После этого в мире прошли акции поддержки в адрес редакции под лозунгом «Я — Шарли». Первый после теракта номер журнала вышел увеличенным тиражом в три миллиона экземпляров, его перевели на несколько языков.
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