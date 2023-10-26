СМИ: Избившая сверстницу в омском детдоме купила оружие на Wildberries

По словам собеседника агентства, подозреваемая стреляла из этого оружия не только по пострадавшей, но и по другим воспитанникам учреждения.

Он уточнил, что точно известно о трёх пострадавших.

Ранее в соцсетях и областных СМИ появилось видео, на котором одна воспитанница Дома детства в Большеуковском районе бьет другую, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По факту истязаний Следственный комитет возбудил уголовное дело.

