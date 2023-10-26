СМИ: Избившая сверстницу в омском детдоме купила оружие на Wildberries
Девушка, избившая сверстницу в детском доме в Омской области, купила пневматический пистолет на Wildberries, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, подозреваемая стреляла из этого оружия не только по пострадавшей, но и по другим воспитанникам учреждения.
Он уточнил, что точно известно о трёх пострадавших.
Ранее в соцсетях и областных СМИ появилось видео, на котором одна воспитанница Дома детства в Большеуковском районе бьет другую, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По факту истязаний Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru