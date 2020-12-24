СМИ: Из здания МИД РФ украден 1 миллион долларов
Из главного здания МИД России на Смоленской-Сенной площади в Москве было украдено более 1 млн долларов. Инцидент произошел еще в декабре 2019 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В краже подозревается сотрудница ведомства и предполагаемый сообщник, ее сожитель. Оба были задержаны на второй день после произошедшего, при этом сейчас они на свободе. Олин из ранее задержанных проходит по делу в качестве свидетеля.
Местонахождение похищенных средств неизвестно.
Деньги были получены российским МИДом наличными за консульские услуги от Ирана, в Москву они были доставлены диппочтой.
29 ноября прошлого года эти средства внесли в кабинет ведущего специалиста-эксперта валютно-финансового департамента МИД РФ Натальи Агальцовой. После ревизии выяснилась недостача в 1 066 638 долларов, после чего женщину доставили в полицию, где ее допросили.
На данный момент расследование уголовного дела продолжается, пишут «Известия».
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