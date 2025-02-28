СМИ: Из-за циклона «Гаранс» на Маврикии застряли 700 россиян
Из-за приближающегося со стороны Мадагаскара циклона «Гаранс» на Маврикии застряли 700 россиян, сообщил Telegram-канал SHOT.
Многие из соотечественников находятся в городе Порт-Луи, близлежащий аэропорт не выпускает и не принимает рейсы с 26 февраля.
Российское посольство посоветовало не выходить на улицу и запастись продуктами и водой. Вместе с тем на острове не работают большинство продуктовых магазинов.
Ранее аэропорты Северо-Кавказского федерального округа приостановили работу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru