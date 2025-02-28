СМИ: Из-за циклона «Гаранс» на Маврикии застряли 700 россиян

Из-за приближающегося со стороны Мадагаскара циклона «Гаранс» на Маврикии застряли 700 россиян, сообщил Telegram-канал SHOT.

Аэропорт Минеральных Вод закрыли из-за непогоды

Многие из соотечественников находятся в городе Порт-Луи, близлежащий аэропорт не выпускает и не принимает рейсы с 26 февраля.

Российское посольство посоветовало не выходить на улицу и запастись продуктами и водой. Вместе с тем на острове не работают большинство продуктовых магазинов.

Ранее аэропорты Северо-Кавказского федерального округа приостановили работу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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