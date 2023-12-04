СМИ: Из РФ выдворят водителя Kia, который врезался в Maybach с рэпером Бастой

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», при проверке документов выяснилось, что управлявший южнокорейским авто водитель по фамилии Камолов почти три года уклонялся от выезда из РФ, тем самым нарушив режим пребывания.

По решению Петроградского суда водителю Kia назначен штраф в размере пяти тысяч рублей, после чего его выдворят из России.

Ранее на выезде с «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге автомобиль с рэпером Бастой попал в ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

