СМИ: истребитель F-18 потерпел крушение в испанской Сарагосе

Самолет ВВС Испании разбился над местным военным аэродромом, пишут местные СМИ.

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Авария произошла в 12:10, когда пилот пролетал над базой и выполнял показательные маневры. В какой-то момент F-18 потерял управление и рухнул на землю.

Пилот успел катапультироваться, но, по предварительной информации, получил различные травмы. Военный находился в сознании после крушения, на медицинском вертолете он был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Ранее летевший из Уфы самолёт Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения части стойки шасси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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