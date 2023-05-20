СМИ: истребитель F-18 потерпел крушение в испанской Сарагосе
Самолет ВВС Испании разбился над местным военным аэродромом, пишут местные СМИ.
Авария произошла в 12:10, когда пилот пролетал над базой и выполнял показательные маневры. В какой-то момент F-18 потерял управление и рухнул на землю.
Пилот успел катапультироваться, но, по предварительной информации, получил различные травмы. Военный находился в сознании после крушения, на медицинском вертолете он был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Ранее летевший из Уфы самолёт Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения части стойки шасси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru