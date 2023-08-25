СМИ: Источники подтверждают украинский след взрывов на «Северных потоках»

В материалах СМИ говорится, что появляется «всё больше свидетельств» того, что за диверсиями могут стоять связанные с Украиной преступники. При этом источники ZDF и Spiegel считают, что данная версия особенно убедительная.

«Нет достоверных доказательств, что подозреваемые из России», - отмечает ZDF, подчеркнув, что следствие по-прежнему связывает взрывы на газопроводах с яхтой «Андромеда».

Ранее в Spiegel заявили, что для подрыва газопроводов «Северный поток» был использован октоген и остатки этого взрывчатого вещества были обнаружены на большой площади яхты «Андромеда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».