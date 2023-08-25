СМИ: Источники подтверждают украинский след взрывов на «Северных потоках»

Следы взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» ведут на Украину. Об этом сообщают телеканал ZDF и издание Spiegel, которые ссылаются на источники, знакомые с ходом расследования.

Долгое расследование. В России назвали причины проволочек в следствии о взрывах «Северных потоков»

В материалах СМИ говорится, что появляется «всё больше свидетельств» того, что за диверсиями могут стоять связанные с Украиной преступники. При этом источники ZDF и Spiegel считают, что данная версия особенно убедительная.

«Нет достоверных доказательств, что подозреваемые из России», - отмечает ZDF, подчеркнув, что следствие по-прежнему связывает взрывы на газопроводах с яхтой «Андромеда».

Ранее в Spiegel заявили, что для подрыва газопроводов «Северный поток» был использован октоген и остатки этого взрывчатого вещества были обнаружены на большой площади яхты «Андромеда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СМИВзрывСеверный ПотокСеверный Поток-2

Горячие новости

Все новости

партнеры