СМИ: Источники подтверждают украинский след взрывов на «Северных потоках»
Следы взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» ведут на Украину. Об этом сообщают телеканал ZDF и издание Spiegel, которые ссылаются на источники, знакомые с ходом расследования.
В материалах СМИ говорится, что появляется «всё больше свидетельств» того, что за диверсиями могут стоять связанные с Украиной преступники. При этом источники ZDF и Spiegel считают, что данная версия особенно убедительная.
«Нет достоверных доказательств, что подозреваемые из России», - отмечает ZDF, подчеркнув, что следствие по-прежнему связывает взрывы на газопроводах с яхтой «Андромеда».
Ранее в Spiegel заявили, что для подрыва газопроводов «Северный поток» был использован октоген и остатки этого взрывчатого вещества были обнаружены на большой площади яхты «Андромеда», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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