СМИ: Иноагента Шлосберга отпустили из отделения полиции

Лидера псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иноагентом) после задержания отпустили из отделения полиции. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, у политика изъяли ноутбук, телефон и флешку. Канал также передавал, что Шлосберг был задержан за неисполнение обязанностей по маркировке сообщений иноагента в соцсетях.

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Его задержали утром 23 ноября в аэропорту Пскова. В октябре у политика и его родственников провели обыски. На Шлосберга также было возбуждено дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента из-за публикации видео без соответствующей маркировки.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект о спецсчетах для иноагентов.

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ФОТО: РИА Новости
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