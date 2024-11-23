СМИ: Иноагента Шлосберга отпустили из отделения полиции

Его задержали утром 23 ноября в аэропорту Пскова. В октябре у политика и его родственников провели обыски. На Шлосберга также было возбуждено дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента из-за публикации видео без соответствующей маркировки.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект о спецсчетах для иноагентов.