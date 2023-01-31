Николай Дроздов поправляется после перелома рёбер
Состояние здоровья советского и российского учёного-зоолога и биогеографа, телеведущего Николая Дроздова постепенно улучшается, его перевели из реанимационного отделения в обычную палату. Об этом РБК рассказала его супруга Татьяна.
Она уточнила, что за Дроздовым в больнице ухаживает их дочь. Правда, пока не ясно, сколько еще Заслуженный журналист Российской Федерации может провести на больничной койке.
Николаю Дроздову 85 лет. Он попал в больницу с сочетанным переломом рёбер в воскресенье, 29 января. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», ученый упал возле дома, когда шёл после работы в МГУ, где занимает должность профессора географического факультета. Однако он не сразу обратился к медикам, а еще несколько дней пробыл дома после происшествия.
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