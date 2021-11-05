СМИ: Идет проверка данных о минировании нескольких аэропортов юга РФ
5 ноября 202116:13
Оперативные службы проверяют сообщения о минировании нескольких аэропортов на юге России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Речь идет об аэропортах в Астрахани и в Симферополе, а также воздушной гавани «Платов» в Ростове-на-Дону.
По словам источника агентства, возможна эвакуация пассажиров.
Ранее, 21 сентября аэропорт Домодедово проверили после сообщения о бомбе. Данные оказались ложными.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru