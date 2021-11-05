СМИ: Идет проверка данных о минировании нескольких аэропортов юга РФ

Оперативные службы проверяют сообщения о минировании нескольких аэропортов на юге России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Вылет около 600 пассажиров задерживается из-за тумана в Краснодаре

Речь идет об аэропортах в Астрахани и в Симферополе, а также воздушной гавани «Платов» в Ростове-на-Дону.

По словам источника агентства, возможна эвакуация пассажиров.

Ранее, 21 сентября аэропорт Домодедово проверили после сообщения о бомбе. Данные оказались ложными.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПассажирыЭвакуацияМинированиеАэропорты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры