Аэропорт Домодедово проверили после сообщения о бомбе

Аэропорт Домодедово проверяют из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного о том, что в мусорном контейнере на территории аэропорта Домодедово заложена бомба", - цитирует агентство слова источника.

На место выехали сотрудники оперативных служб, полиция и кинологи.

