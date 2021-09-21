Аэропорт Домодедово проверили после сообщения о бомбе

Аэропорт Домодедово проверяют из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного о том, что в мусорном контейнере на территории аэропорта Домодедово заложена бомба", - цитирует агентство слова источника.

На место выехали сотрудники оперативных служб, полиция и кинологи.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МинированиеАэропорт Домодедово
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