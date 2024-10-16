СМИ: Хозяина взорвавшейся заправки в Грозном отправили под арест
Владельца заправки «LionTek» в Грозном, из-за взрыва на которой погибли двое детей и двое взрослых, арестовали, сообщил Telegram-канал Mash Gor.
Бизнесмена подозревают в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего погибли люди. Ему грозит десять лет колонии.
По данным следствия, возгорание началось из-за нарушения владельцем АГЗС требований безопасности при эксплуатации пожароопасного объекта.
ЧП произошло 12 октября на проспекте Мухаммеда Али. В результате взрыва начался сильный пожар, взорвались две цистерны с топливом, а одну из бочек отбросило на несколько сотен метров.
Ранее суд арестовал водителя автоцистерны с сжиженным газом, подозреваемого во взрыве на АГЗС в Грозном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Хозяина взорвавшейся заправки в Грозном отправили под арест
- Sotheby's впервые выставит на продажу написанную роботом-гуманоидом картину
- Политолог Вакаров рассказал о секретных пунктах «плана победы» Зеленского
- Рютте: В НАТО изучают «план победы» Зеленского
- Массовый сбой в работе сервисов Apple произошел по всему миру
- Мошенники стали чаще похищать деньги, предлагая подработку на маркетплейсах
- Мурашко: 39 миллионов россиян сделали прививку против гриппа
- В МВД рассказали о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram
- В Египте собака забралась на вершину пирамиды Хеопса
- Станислава Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru