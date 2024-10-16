СМИ: Хозяина взорвавшейся заправки в Грозном отправили под арест

По данным следствия, возгорание началось из-за нарушения владельцем АГЗС требований безопасности при эксплуатации пожароопасного объекта.

ЧП произошло 12 октября на проспекте Мухаммеда Али. В результате взрыва начался сильный пожар, взорвались две цистерны с топливом, а одну из бочек отбросило на несколько сотен метров.

Ранее суд арестовал водителя автоцистерны с сжиженным газом, подозреваемого во взрыве на АГЗС в Грозном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».











