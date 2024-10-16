СМИ: Хозяина взорвавшейся заправки в Грозном отправили под арест

Владельца заправки «LionTek» в Грозном, из-за взрыва на которой погибли двое детей и двое взрослых, арестовали, сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Бизнесмена подозревают в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего погибли люди. Ему грозит десять лет колонии.

Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном

По данным следствия, возгорание началось из-за нарушения владельцем АГЗС требований безопасности при эксплуатации пожароопасного объекта.

ЧП произошло 12 октября на проспекте Мухаммеда Али. В результате взрыва начался сильный пожар, взорвались две цистерны с топливом, а одну из бочек отбросило на несколько сотен метров.

Ранее суд арестовал водителя автоцистерны с сжиженным газом, подозреваемого во взрыве на АГЗС в Грозном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».




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ФОТО: соцсети
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