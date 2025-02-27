СМИ: Хозяин напавших на ребенка хаски отказался отправиться в зону СВО
Хозяин собак породы хаски, которые напали на девятилетнего мальчика в Сочи, отказался подписать контракт с министерством обороны и отправиться в зону спецоперации России на Украине, сообщил Telegram-канал Baza.
Соответствующее предложение мужчине сделали следователи. Против него возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, фигурант признал свою вину.
Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.
Ранее собака пробралась в школу № 9 и напала на учительницу в Чите, прокуратура начала проверку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru