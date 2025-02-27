СМИ: Хозяин напавших на ребенка хаски отказался отправиться в зону СВО

Хозяин собак породы хаски, которые напали на девятилетнего мальчика в Сочи, отказался подписать контракт с министерством обороны и отправиться в зону спецоперации России на Украине, сообщил Telegram-канал Baza.

В Сочи две собаки породы хаски напали на ребенка

Соответствующее предложение мужчине сделали следователи. Против него возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, фигурант признал свою вину.

Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее собака пробралась в школу № 9 и напала на учительницу в Чите, прокуратура начала проверку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
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