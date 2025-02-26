В Сочи две собаки породы хаски напали на ребенка

Установлено, что на мальчика набросились две собаки, сорвавшиеся с цепи из соседнего домовладения. В результате нападения ребенок сильно пострадал - у него серьезно повреждено лицо.



После случившегося, несовершеннолетний был незамедлительно госпитализирован. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Иркутске возбудили уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на женщину, напоминает RT.

