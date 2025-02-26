В Сочи две собаки породы хаски напали на ребенка

Две домашние хаски напали на 9-летнего ребенка в Сочи - мальчик находится в тяжелом состоянии, сообщили в прокуратуре региона.

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Установлено, что на мальчика набросились две собаки, сорвавшиеся с цепи из соседнего домовладения. В результате нападения ребенок сильно пострадал - у него серьезно повреждено лицо.

После случившегося, несовершеннолетний был незамедлительно госпитализирован. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Иркутске возбудили уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на женщину, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
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