СМИ: хакеры выставили на продажу данные более 30 млн клиентов «Гемотеста»

Издание Data Leakage & Breach Intelligence в своём Telegram-канале заявило, что на одном из хакерских форумов даркнета была обнаружена огромная база персональных данных клиентов сети лабораторий «Гемотест».

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Отмечается, что на продажу выставили информацию, содержащую более 31 млн строк, в которых, кроме ФИО и даты рождения, также указаны адрес проживания, номер телефона, электронная почта, паспортные данные.

Эксперты издания считают, что данная база появилась у хакеров из-за уязвимости в ИТ-системе лаборатории.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомство предлагает ввести большие оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных, сообщает RT.

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ФОТО: Angel Herrero de Frutos
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