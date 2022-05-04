СМИ: хакеры выставили на продажу данные более 30 млн клиентов «Гемотеста»
Издание Data Leakage & Breach Intelligence в своём Telegram-канале заявило, что на одном из хакерских форумов даркнета была обнаружена огромная база персональных данных клиентов сети лабораторий «Гемотест».
Отмечается, что на продажу выставили информацию, содержащую более 31 млн строк, в которых, кроме ФИО и даты рождения, также указаны адрес проживания, номер телефона, электронная почта, паспортные данные.
Эксперты издания считают, что данная база появилась у хакеров из-за уязвимости в ИТ-системе лаборатории.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомство предлагает ввести большие оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных, сообщает RT.
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