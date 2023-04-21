СМИ: Грозева обвинили в организации побега шеф-редактора The Insider Доброхотова
Расследователя Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом) Христо Грозева обвинили в организации побега из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что, по версии правоохранителей, журналист помог шеф-редактору издания The Insider (признан в РФ иностранным агентом) Роману Доброхотову (признан в РФ иностранным агентом) нелегально пересечь российскую границу.
Ранее в ФСБ РФ заявили, что Доброхотов в ночь с 31 июля на 1 августа 2021 года прибыл в село Колещатовка Воронежской области, после чего пешком пересёк границу с Украиной в обход установленных пунктов пропуска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru