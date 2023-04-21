СМИ: Грозева обвинили в организации побега шеф-редактора The Insider Доброхотова

Собеседник агентства рассказал, что, по версии правоохранителей, журналист помог шеф-редактору издания The Insider (признан в РФ иностранным агентом) Роману Доброхотову (признан в РФ иностранным агентом) нелегально пересечь российскую границу.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что Доброхотов в ночь с 31 июля на 1 августа 2021 года прибыл в село Колещатовка Воронежской области, после чего пешком пересёк границу с Украиной в обход установленных пунктов пропуска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

