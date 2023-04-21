Лефортовский суд Москвы заочно арестовал журналиста Грозева

Журналисту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по делу о незаконном пересечении российской границы, максимальное наказание по данной статье УК РФ составляет два года лишения свободы.

Отмечается, что двухмесячный арест следует исчислять «с момента его экстрадиции, а именно с момента передачи конвойной службе ФСИН РФ», либо с момента его задержания в России.

Ранее МВД России объявило Грозева в Розыск. В пресс-службе президента Болгарии Румена Радева заявили, что власти страны приняли меры для обеспечения безопасности болгарского журналиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

